Gregor Ropret: Želja po odličnem rezultatu in napredovanju je zelo močna

Zelo motiviran za nadaljevanje na evropskem prvenstvu je 32-letni Gregor Ropret, ki je član slovenske reprezentance že dobrih deset let. Na zadnjem evropskem prvenstvu, ko so fantje osvojili srebro, je zaradi nujne operacije zamudil polfinalne in finalne boje. Seveda mu je bilo teh priložnosti vedno žal, saj takšnih tekem igralci ne igrajo tako veliko, pravi sam. Se pa veseli možnosti, da letos uspeh ponovijo in tako tudi sam dobi svojo novo priložnost.