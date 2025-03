Gregor Šegel: Pred steno se počutim kot doma

Slovenija je brez dvoma športna velesila, kar dokazujemo tudi v alpinizmu, turnem smučanju in lednem plezanju, kjer imamo športnike, ki so med najboljšimi na svetu. Eden izmed njih je tudi Gregor Šegel. Naš najuspešnejši ledni plezalec, ki je obenem tudi alpinist in ultramaratonec, pravi, da se v steni, pred katero bi se mnogi med nami verjetno kar obrnili in zbežali, počuti kot doma. Ledno plezanje kljub redni službi jemlje zelo resno. Lani je prvič stopil na najvišjo stopničko na tekmah za celinski pokal, letošnjo sezono pa zaključil kot skupno šesti.