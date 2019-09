Gregor Virant odslej na plačilni listi Evropske komisije

Glavna naloga programa SIGMA je ocenjevanje napredka držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo na področju javne uprave, podpora Evropski komisiji in vladam držav kandidatk, pri reformah javne uprave pa tudi kot pomoč državam vzhodnega partnerstva in južne soseščine.

Gregor Virant bo prevzel mandat, ki traja tri leta, a ima neomejeno možnost podaljševanja do 65. leta starosti. Če se bo zgledoval po svojima predhodnikoma, bo funkcijo direktorja opravljal kar nekaj let. Program SIGMA obstaja že od leta 1992, vmes pa se je delovno mesto direktorja zamenjalo samo dvakrat, in sicer sta bila direktorja na položaju kar sedem in 18 let. Obeta se mu tudi konkretna plača. Mesečno bo prejel osnovno plačo v višini 10 tisoč evrov neto, z dodatki pa lahko na bančni račun prejme nakazilo tudi med 12 in 13 tisoč evri mesečno.

Slovenskih uradnikov je v institucijah EU veliko

V institucijah Evropske unije je zaposlenih več kot 55.000 uslužbencev, največ v Evropski komisiji, med vsemi zaposlenimi pa je tudi približno 500 Slovencev. Od tega jih 306 dela na Evropski komisiji, 127 v Evropskem parlamentu, ostali pa so zaposleni v drugih evropskih institucijah, med drugim na Sodišču za človekove pravice in Evropskem računskem sodišču. Najnižja možna uradniška plača v Evropski Uniji znaša okrog 2.400 evrov bruto, zato ni presenetljivo, da Slovenci radi svoj denar služijo v njenih institucijah.

Katera slovenska imena zasedajo najvišje položaje?

V Evropski komisiji je na najvišjem položaju med slovenskimi uradniki Marjeta Jager, ki je v Generalnem direktoratu Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj na funkciji namestnice generalnega direktorja.

Stopnjo nižje, na direktorskem položaju so še štirje Slovenci: Filip Majcen, Mary Veronica Tovšak Pleterski, Boštjan Jazbec in Nina Gregori.

Tudi med visokimi uradniki v Evropskem parlamentu imamo Slovenci svojega predstavnika Valterja Mavriča, ki tekoče govori kar devet jezikov in poveljuje največji prevajalski službi na svetu. V Evropskem parlamentu namreč zaseda mesto generalnega direktorja Direktorata za prevajanje in je zaradi svoje funkcije tudi najvišji slovenski uradnik v Evropski uniji.