16-letna Greta Thunberg po 15 dneh z jadrnico prispela v New York

16-letna okoljska aktivistka Greta Thunberg je po 15 dneh plovbe čez Atlantik prispela na cilj. Zjutraj (po lokalnem času) je prispela do Coney Islanda, trenutno pa pluje proti newyorškemu pristanišču. "Če bo plima dopuščala, bomo okoli 14.45 prispeli do pristanišča North Cove," je mlada Švedinja zapisala na družbenem omrežju Twitter.

Pričakovati je sicer bilo, da bo Greta na cilj prispela nekoliko prej, a je potovanje podaljšalo razburkano morje, poroča BBC. Celotno, 4800 kilometrov dolgo pot je medtem ves čas dokumentirala na družbenih omrežjih.

Thunbergova se je na pot proti Združenim državam Amerike z 18-metrsko jadrnico, ki jo poganja sončna energija, iz Plymoutha v Veliki Britaniji odpravila 14. avgusta. Gre sicer za športno in luksuzno jadrnico Malizia II, ki deluje s pomočjo podvodnih turbin, na njej pa naj ne bi bilo ne prhe ne stranišča. Takšen način 'prevoza' je izbrala, ker po njenem "pošilja signal, da je podnebna kriza resnična".

Na poti so jo spremljali oče, švedski snemalec Nathan Grossman, član monaške kraljeve družine Pierre Casiraghi in kapitan Boris Herrmann. "Potovanje čez Atlantik bo velik izziv," pa je, preden je odrinila na pot, dejala 16-letnica.

Na vprašanje novinarjev, če meni, da lahko ameriškega predsednika Donalda Trumpa pripravi do tega, da bi jo poslušal, pa je odgovorila s kratkim in jedrnatim "ne". "Nisem tako posebna. Nikogar ne morem v nič prepričati. Storila bom le to, kar želim in kar bo imelo največji vpliv," je še dodala.