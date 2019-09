Greta Thunberg svetovnim voditeljem: Kako si drznete, da kradete moje sanje in otroštvo?

V New Yorku se je začel podnebni vrh Združenih narodov. Ob tej priložnosti je 66 držav izrazilo namero doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050. Podnebna kriza je tekma, ki jo izgubljamo, a jo lahko še zmagamo, je poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Švedska aktivistka Greta Thunberg pa je voditeljem jezno očitala neukrepanje.

Doseganje ogljične nevtralnosti je eden ključnih ukrepov za preprečitev katastrofalnih dolgoročnih podnebnih sprememb, so prepričani v Združenih narodih (ZN). 66 držav je zato izrazilo namero doseganja tega cilja do leta 2050. Gre za skupno še 10 regij, 102 mesti, 93 podjetij in 12 vlagateljev. Antonio Guterres je ob odprtju vrha v New Yorku voditeljem položil na srce, da je njihova dolžnost, da ustavijo podnebno krizo."Če ne bomo spremenili našega načina življenja, bomo to življenje ogrozili," je izpostavil."Narava je jezna," je dodal.

V New Yorku se je začel podnebni vrh Združenih narodov. Ob tej priložnosti je 66 držav izrazilo namero doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050. FOTO: AP

Od voditeljev zato ne pričakuje lepih govorov, temveč konkretne načrte za opustitev fosilnih goriv in upočasnitev globalnega segrevanja. Greta Thunberg zbranim voditeljem: Kako si drznete?! Mlada aktivistka Greta Thunberg pa je medtem v nagovoru jezno očitala svetovnim voditeljem, da ne storijo dovolj za zaščito podnebja."Kako si drznete," je vzkliknila. Opozorila jih je, da jim mladi, ko jih bodo enkrat razočarali, tega ne bodo odpustili. "Smo na začetku masovnega izumrtja in vse, o čemer lahko govorite, je denar in pravljice o večni gospodarski rasti," je dejala Thunbergova, ko so se ji v očeh počasi nabirale solze. "Kako si drznete, da s svojimi praznimi obljubami kradete moje sanje in moje otroštvo?" je okarala okoli 60 svetovnih voditeljev, ki so se zbrali na konferenci v New Yorku.

Švedska aktivistka Greta Thunberg pa je voditeljem jezno očitala neukrepanje. FOTO: AP

"Če se boste odločili, da nas boste razočarali, vam ne bomo nikoli oprostili,"je še posvarila 16-letnica, ki je zagnala svetovno gibanje Petki za prihodnost. Aktivistka je skupaj s 15 drugimi mladimi iz 12 držav pri otroškem odboru ZN vložila pritožbo, v kateri očitajo članicam svetovne organizacije, da ne storijo dovolj za okolje in s tem kršijo konvencijo ZN o pravicah otrok, so danes sporočili iz Sklada ZN za pomoč otrokom (Unicef). Kratek obisk Donalda Trumpa Vrh, s katerim se resno ukvarja ves svet, je kljub drugačnim napovedim danes pred svojim dogodkom o zaščiti verskih svoboščin po svetu na kratko obiskal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zasedanja predsednik, ki ne priznava ugotovitev znanstvenikov glede podnebnih sprememb, razen s svojo prisotnostjo ni zmotil.

Podnebni vrh je danes, navkljub drugačnim napovedim, danes za kratek čas obiskal tudi ameriški predsednik Trump. FOTO: AP

Trump se bo v New Yorku mudil do srede, ko bo udeležbo na splošni razpravi svetovnih voditeljev 74. Generalne skupščine ZN sklenil z novinarsko konferenco. Bela hiša bo pozneje po pričakovanjih skušala pojasniti, kaj je bil razlog njegovega obiska podnebnega vrha.

Delegati na vrhu so bili ob Trumpovem prihodu presenečeni, najhitreje pa se je znašel nekdanji newyorški župan Michael Bloomberg, ki je predsednika pozdravil, pri tem pa izrazil upanje, da bo slišal kaj koristnega o njegovi podnebni politiki. Trump želi uradno umakniti ameriški podpis iz pariškega podnebnega sporazuma. Med glavnimi motorji za dosego sporazuma konec leta 2015 so bile sicer ZDA pod vodstvom predsednika Baracka Obame, na tokratnem vrhu pa sodelujejo zgolj simbolično z namestnico vodje urada za oceane in mednarodne okoljske ter znanstvene zadeve Marcio Bernicatz ameriškega ministrstva za zunanje zadeve.

Rusija pristala na obveznosti iz pariškega podnebnega sporazuma Rusija je medtem prav danes z objavljenim vladnim odlokom pristala na obveznosti iz pariškega podnebnega sporazuma. Rusija je bila decembra 2015 med podpisnicami globalnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam, a ga še ni ratificirala. Tudi zdaj uradno ne gre za ratifikacijo, naj bi pa bila to zadnja faza pri prevzemanju obveznosti iz sporazuma.

Svetovna banka, Medameriška razvojna banka in neprofitna organizacija Conservation International pa so napovedale sprostitev dodatnih 500 milijonov dolarjev za zaščito tropskega pragozda, tudi Amazonije. Brazilskega predsednika Jairja Bolsonara na podnebnem vrhu ni.