'Grimsova vila' za 600 evrov na noč

Sedem spalnic, tri kopalnice, pogled na gore in dva kilometra stran od blejskega gradu. Tako se oglašuje vila v lasti SDS-ovega poslanca Branka Grimsa, za katero je treba na noč odšteti okoli 430 evrov, v glavni turistični sezoni pa do 600 evrov. Vile uradno ne oddaja Grims sam, saj mu zakonodaja, kot poslancu, pridobitno dejavnost namreč prepoveduje. To namesto njega kot samostojna podjetnica počne njegova žena, ki ji, kot poroča portal Necenzurirano, Grims vilo oddaja v najem, ta pa jo nato trži v turistične namene.

"S tem ni nič narobe, če poslanec v resnici zraven kljub vsemu ne opravlja dejavnosti. Torej če ne pomaga pri opravljanju te dejavnosti, če tudi najem ni tak, da bi skozi ta najem pridobival dobiček iz opravljanja dejavnosti," pojasni Rajko Pirnat, profesor na Pravni fakulteti. Da skrbi za hišo, napeljave, ogrevanje in podobno, a da se ne ukvarja s turistično dejavnostjo, pisno odgovarja dolgoletni SDS-ov poslanec. Dodaja, da vila zakonsko predstavlja skupno lastnino s soprogo, ki jo trži za celotno družino ter da so za vse redno plačani davki.

In če je oddajanje, kakršnega se poslužuje Grims, po črki zakona, pa so v takih primerih bolj odprta, dodajata sogovornika, vprašanja morale in etike. "Razlog, zakaj je stvar na prvi pogled dojeta kot sporna, je logičen. Če imamo človeka, ki živita v zakonski zvezi, so lahko računi še tako ločeni, ampak mi to dojemamo kot skupen denar. In tukaj se začne, tukaj je jasno, da obstaja neka siva cona," se mnenju Pirnata pridružuje Tadej Troha, filozof. Vse skupaj pa je težko nadzirati, saj vse poteka znotraj istega gospodinjstva, še doda Pirnat.