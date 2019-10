Pretresljive fotografije shujšane družine grizlijev

Po družbenih omrežjih so zaokrožile srce parajoče fotografije izmučenih in shujšanih grizlijev – mame z dvema mladičema – ki jih je posnel kanadski fotograf Rolf Hicker .

Več kot polovica kanadskih grizlijev živi v Britanski Kolumbiji. Njihova povprečna teža je od 220 do 880 kilogramov. Hranijo se tudi z jagodami in drugimi rastline, vendar je losos njihov glavni vir hrane.

Hicker je za CNN povedal, da niso vsi medvedi, ki jih je videl, tako suhi, vendar jih večina ni zdravih. Zaradi pomanjkanja hrane se selijo zelo daleč, pojavljati so se začeli tudi na otoku, ki je od krajev, kjer medvedi stalno živijo, oddaljen eno uro vožnje s čolnom. Tako še tiste malo energije, ki jo dobijo, porabijo za plavanje, da bi prišli do hrane.

Fotografije so nastale v zalivu Knight Inlet v kanadski provinci Britanska Kolumbija, kamor prihajajo obiskovalci z vsega sveta, da bi opazovali medvede in občudovali divjino. A letos so zaradi zgodovinsko slabe selitve lososov iz morja navzgor po rekah medvedi v hudih težavah. "To medvedko z mladičema smo prvič videli pred nekaj tedni, pred nekaj dnevi pa smo jo spet. Ne vem, kako bo preživela zimo brez lososov," je Hicker zapisal v objavi.

Grizliji vsako leto prezimujejo od pet do sedem mesecev in živijo od maščobe, ki si jo naberejo v poletnih in jesenskih mesecih. Če medvedke preidejo v stanje hibernacije s premalo maščobe, to lahko vpliva na to, koliko mladičev bo imela.

Organizacija Mamalilikulla First Nation že več let spremlja medvede na tem območju. "V nekaj mesecih so se drastično spremenili," je za CNN dejal vodja organizacije in čuvaj Jake Smith. "Medvedi so v težavah."

Takoj ko je videl slike, je tudi vedel, da je treba ukrepati in grizlijem pomagati. Prostovoljci njegove organizacije so 500 lososov, ki jih je darovalo neko ribiško društvo, raznesli vzdolž obrežij, kjer se prehranjujejo grizliji. "Bili smo približno 30 metrov stran od njih. Mladiča sta nas gledala, mati medvedka pa je prišel po ribe," je povedal Smith. Čeprav je to le majhen korak za pomoč medvedom, bodo nadaljevali in se trudili pomagati.

Glavnega vira hrane medvedov, lososa, je na tem območju vedno manj. Ribiči v Britanski Kolumbiji celo trdijo, da je to najslabša sezona lososa v skoraj 50 letih.

Organizacija za kanadska ribolovna območja in oceane – Fisheries and Oceans Canada – je avgusta letos izdala poročilo Stanje kanadskega pacifiškega lososa: odzivi na spreminjanje podnebja in habitatov, v katerem ugotavlja, da se ozračje v Kanadi segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, kar močno vpliva na ekosistem lososa. Poročilo navaja tudi tople morske vale, več poplav in suš, kar ribam povzroča dodatni stres, piše CNN.

"Vplivi te katastrofe zaradi podnebnih sprememb se odražajo na širokem obalnem pasu,"je opozoril Joy Thorkelson, predsednik ribiškega sindikata, ki od vlade zahteva takojšnjo pomoč.

Zakaj je lososov vse manj?

Zaradi toplejšega vremena so višje tudi temperature vode, kar je letos močno vplivalo na selitve lososov iz oceana v reke. Drugi razlog za zmanjševanje populacije lososov je gojenje rib v mrežah na prostem, saj povzroča onesnaževanje vod in širjenje bolezni med divjo populacijo. "Povsod po svetu, kjer gojijo losos, populacija divjih lososov upada," je zatrdila biologinja Alexandra Morton, ki posledice kmetijskih dejavnosti raziskuje zadnjih 30 let. Odpadki, ki nastanejo pri gojenju lososov, namreč pristanejo v vodi, zaradi česar so divji lososi izpostavljeni virusom, je pojasnila.

Zato je vlada Britanske Kolumbije skupaj z organizacijo Mamalilikulla First Nation pripravila načrt, da bo do leta 2023 prenehala s tovrstnim gojenjem lososov, kar bo pripomoglo k okrevanju divjih lososov.

Kanada pa ni edino območje, ki se sooča s težavami divjega lososa. Letos poleti so znanstvenik zaradi vročinskega vala na Aljaski našli na stotine mrtvih lososov, še navaja CNN.