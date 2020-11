Groenewegen do nadaljnjega zaključuje z dirkanjem pri Jumbo-Vismi

Kolesarsko moštvo Jumbo-Visma, za katerega dirka tudi naš šampion Primož Roglič, je sporočilo, da do nadaljnjega njihov najboljši sprinter, Nizozemec Dylan Groenewegen, ne bo dirkal. Na stranskem tiru bo vse dokler Mednarodna kolesarska zveza ne preuči disciplinskega postopka proti 27-letniku, ki je na dirki po Poljski povzročil padec, v katerem se je hudo poškodoval Fabio Jakobsen. Ta je sicer je v redu, zadnje napovedi so optimistične - napovedujejo, da bo popolnoma okreval in se vrnil na dirke.