Grozi Mayevi upor znotraj lastne stranke?

Britanski mediji danes poročajo o domnevnem uporu znotraj stranke premierke Therese May. Več konzervativnih poslancev naj bi bilo namreč pripravljenih podpreti njen ločitveni sporazum, a zgolj v primeru, da Mayeva zatem odstopi. Zahtevali naj bi, da Mayeva določi svoj datum odhoda, v zameno za podporo sporazumu.

Politično oslabljena Mayeva sicer zanika kakršnekoli govorice o morebitnem odstopu ali uporu njenih poslancev, a govorice so vse glasnejše. Poleg tega še vedno vztraja na stališču, da je za Združeno kraljestvo najboljša možnost potrditev ločitevnega sporazuma, ki so ga britanski poslanci z veliko večino že dvakrat zavrnili.

Po medijih pa so že zaokrožila imena njenih morebitnih naslednikov. Omenjajo se de facto namestnik Mayeve, David Livington, okoljski minister Michael Gove in zunanji minister Jeremy Hunt.

Finančni minister Philip Hammond je po poročanju Reutersadejal, da"zamenjava premierja ne bo pomagala":"Realističen sem in se zavedam, da morda ne bomo dobili večine za brexit dogovor, in v tem primeru se bo moral parlament odločiti ne samo proti čemu so, temveč za kaj so."

Hammond je medtem postal prvi vladni minister, ki je javno dejal, da drugi referendum o brexitu "vreden razmisleka". "Nisem prepričan, da obstaja večina v parlamentu za drugi referendum, a gre za popolnoma razumljiv predlog."

Teden političnih preigravanj

Politična urednica BBC Laura Kuenssberg je tako na Twitterju zapisala, da se ta teden odvijajo "politična preigravanja, ki lahko spremenijo vse ali pa nič".