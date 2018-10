Grozljive zgodbe iz hrvaških bolnišnic

V razburljivi razpravi je poslanka opozicijske stranke Most neodvisnih list Ivana Ninčević Lesandrić predstavila pretresljivo izkušnjo iz hrvaške bolnišnice. Povedala je, da je v bolnišnici končala zaradi spontanega splava. V govoru polnem emocij, ki je pretresel tudi ministra za zdravje, je med drugim rekla: "V bolnišnico sem odšla kot vsak drug državljan, ki plačuje zavarovanje in s popolnim zaupanjem. Nato so mi zvezali roke in noge in začeli čistiti maternico. Brez anestezije, na živo. Strganje maternice, notranjega organa, na živo. To je bilo 30 najbolj mučnih minut v mojem življenju."

Minister se je nato branil, da tega ni vedel in da je mogoče obstajala kontraindikacija za anestezijo. Ninčević Lesandrićeva je bila neizprosna in nadaljevala, da "je bilo to 30 minut največjega poniževanja vsake ženske, ki so podpisale peticijo in so ležale na tem stolu. To je poniževanje vsake ženske, ki bo v bodoče ležala na tem stolu." Poslanka je svoj govor nadaljevala in opozarjala ministra, da je to praksa v hrvaških bolnišnicah in da naj se minister potrudi, da se to ne bi več dogajalo. "Ali ni ženski dovolj, da je že izgubila otroka v tretjem mesecu? Mislite da potrebuje še več poniževanja?"

Se je pa danes javil tudi vodja splitske klinike in je navedbe poslanke zanikal. Karelović, predstojnik Klinike za ženske bolezni v Splitu, je za Jutarnji list rekel, da je splitska bolnišnica zelo resna ustanova in ne počne posegov, kot da bi bili v 15. stoletju. "Za tem trdno stojim. Vsem pacientom nudimo lokalno ali splošno anestezijo in lahko rečem, da je primer poslanke Ninčević Lesandrić neresnica." Karelović je tudi trdil, da poslanka ni imela čiščenja maternice, ampak lokalni poseg, aspiracijo. "Ampak, saj veste, kakšne so te situacije, ko nekdo pričakuje, da ga bo poseg bolel. Takoj ko se pacienta dotaknete, skoči do stropa, bolj zaradi strahu kot pa bolečine. Resno? Če sem dobila anestezijo, zakaj so mi potem zvezali za roke in noge?"

Po pisanju številnih medijev na Hrvaškem so se javile številne ženske, ki so trdile, da so imele podobne ali pa enake izkušnje. Poslanka se je že odzvala na trditve Karelovića in za 24sata jezna sporočila, da je popolnoma neprimerno, da zdravnik govori o podrobnostih njenega posega brez njene privolitve. "Pa o čem mi govorimo? Videli ste na stotine žensk, ki so se odzvale in spregovorile. Bolečina, ki smo jo preživele, je bila posledica čiščenja maternice. To, da zdravnik pove, da se tistih v podobnih okoliščinah samo dotaknejo in da skočijo do stropa, kaj s tem želi povedati?" Številne žalostne zgodbe, ki so prišle na dan, so bile ravno posledica negativnega odziva in zaničevanja zdravstvenega osebja, so trdile ženske, ki so spregovorile o svojih izkušnjah. Večina je govorila o grozljivih bolečinah in odsotnosti anestezije in neprimernem vedenju zdravstvenega osebja.