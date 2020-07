Grozljivi prizori v Srbiji: truplo preminulega starostnika več kot dve uri pustili na žgočem soncu

Svetovno zdravstveno organizacijo zelo skrbi širjenje virusa na Balkanu. Najhuje je v Srbiji, kjer že teden dni beležjo več kot 400 novih okužb. Ljudje so prestrašeni, zmedeni in močno dvomijo v uradne podatke oblasti, pravi urednica in voditeljca na televiziji Nova, Jelena Obućina. Rezultati testiranj zamujajo tudi do pet dni, bolnišnice pa pokajo po šivih. V Pančevu so invalidski voziček s truplom preminulega starostnika več kot dve uri pustili na žgočem soncu pred vhodom v dom za ostarele. Srbski zdravniki so nad odzivi oblasti na epidemijo ogorčeni.