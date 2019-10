Grozljivo in nezakonito testiranje na živalih v nemškem laboratoriju

LPT je družinski laboratorij, ki kot zunanji izvajalec opravlja toksikološke teste za farmacevtska, industrijska in agrokemijska podjetja z vsega sveta, da bi njihovi proizvodi zadostili zahtevam vlad in regulativnih organov. To testiranje vključuje zastrupljanje živali, da bi ugotovili, kakšna količina kemikalije ali droge zadostuje, da povzroči resno škodo – s tem poskusijo izmeriti tudi, kakšna je "varna" doza za ljudi. Živalim vbrizgajo ali pa jih prisilijo, da pojejo določeno substanco, katere količine s časom stopnjujejo. S tem povzročijo bruhanje, notranje krvavitve, dihalne težave, vročino, izgubo teže, kožne probleme, letargijo, in celo odpovedovanje organov ter smrt. Ne nudijo jim anestetikov ali tablet proti bolečinam.

V laboratoriju LPT teste opravljajo na opicah, mačkah, psih in zajcih, in to na očitno nehumani način, so zapisali v organizaciji. Med drugim so med preiskavo odkrili tudi resno bolne pse, ki so bili celo tik pred poginom in opice, ki so jih pritrdili na barbarske raztezalne naprave.

V organizaciji ugotavljajo, da je načrtno zastrupljanje živali v evropskih laboratorijih pogosto. "Naša preiskava je pokazala strašne zlorabe živali, neustrezno nego in s tem hude kršitve evropskih in nemških zakonov," je dejala Michelle Thew, izvršna direktorica Cruelty Free International. Pozvala je k zaprtju laboratorija in obširnemu nadzoru toksikološkega testiranja v evropskih laboratorijih. "Vsaka naša preiskava, brez izjeme, pokaže podobno zgodbo in nespoštovanje zakona," je dodala direktorica. V organizaciji so opozorili tudi na to, da vsaka živalska vrsta drugače reagira na enako substanco, in da ne moremo predvidevati, da so ti testi zanesljivi pokazatelji tega, kakšna količina je varna za človeka.