Grozljivo ravnanje zavoda iz Bosne z otroki s posebnimi potrebami

Iz Bosne in Hercegovine prihajajo grozljive zgodbe o ravnanju z otroki s posebnimi potrebami v Zavodu Pazarić. Fotografije in posnetke otrok, ki so privezani na postelje in ob radiatorje ter v prisilnih jopičih, je razkrila bosanska poslanka Sabina Čudić, ki je želela zamenjati vodstvo zavoda, a ji to ni uspelo. Od parlament zahteva, da se dokončno odloči, kaj bi naredil z zavodom.