Grozljivo tresenje tal prebudilo prebivalce Krete

Malo po osmi uri zjutraj po našem času je močan potres stresel priljubljeno turistično destinacijo, grški otok Kreta. Potres so čutili tudi na otoku severneje od Krete, na Santoriniju. Slovenski seizmologi so ga zaznali tudi na potresni opazovalnici v Ljubljani, ki je od žarišča oddaljena 1500 kilometrov, potresni valovi pa so potovali tri minute. Na Kreti beležijo vsaj devet poškodovanih, umrla pa je ena oseba.