Grožnje s pištolo v zagrebški bolnišnici, bolniki skakali skozi okna

Pred največjo hrvaško bolnišnico so v torek vladale izredne razmere. Presenečeni pacienti in zdravniško osebje so se zaklepali v ordinacije in skakali skozi okna, območje so preplavile posebne policijske enote. V prostore psihiatričnega oddelka je namreč vdrl moški in po sporu z medicinsko sestro začel osebju groziti s pištolo. Kasneje se je izkazalo, da je bilo orožje v resnici štartna pištola, policija pa je razburjenega moškega pridržala. Bolnišnica sicer zdaj že deluje kot običajno.