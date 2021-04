Grožnje zdravstvenemu osebju in strokovnjakom: zabeležili dva smrtna primera

Obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Lani se je pri opravljanju službe smrtno ponesrečilo 17 ljudi, uradnega podatka, koliko jih je umrlo zaradi posledic poklicnih bolezni, ni. Po ocenah na podlagi mednarodnih primerjav v Sloveniji samo zaradi poklicnega raka letno umre 400 ljudi. Zdravstveni delavci ne le, da so najbolj izpostavljeni okužbi s covidom, vse pogosteje so tudi tarča nasilja. Tistim vidnejšim strokovnjakom tudi grozijo, zaradi česar se nekateri vsaj za nekaj časa iz javnosti tudi povsem umaknejo. V studiu smo gostili doktorico Neno Kopčavar Guček, specialistko družinske medicine.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 04:40 audio-control-play-line Iz SVETA: Nena Kopčavar Guček o nasilju nad zdravstvenimi delavci 02:18 audio-control-play-line Iz SVETA: Nasilje pri delu icon-chevron-left icon-chevron-right