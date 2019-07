Gruzijski TV voditelj Putina označil za 'umazanega okupatorja'

Gruzijski televizijski voditelj je v svoji oddaji na ruski televiziji Rustavi 2 besedno napadel ruskega predsednika Vladimirja Putina in ga označil za 'umazanega okupatorja'. Moskva je napad že obtožila in napovedala ukrepe. Odnosi med državama se sicer vse slabši, ruske oblasti so do nadaljnjega prepovedale vse neposredne letalske povezave z Gruzijo.

Gruzijski televizijski voditelj Giorgi Gabrunia se je v nedeljo na ruski televiziji Rustavi 2 v oddaji spravil na ruskega predsednika Vladimirja Putina in ga označil za 'umazanega okupatorja'. Uporabil je tudi več zmerljivk, med drugim je užalil tudi Putinove starše. Ruse je Gabrunia označil za sužnje in jim svetoval, naj zapustijo Gruzijo, ki je sicer med Rusi priljubljena turistična destinacija. V ponedeljek se je na grobe besede odzvalo rusko zunanje ministrstvo, ki je voditelja označilo za radikalnega, in Kremlin. Tovrstni napadi so nesprejemljivi, je dejal njihov predstavnik. Kot je še dejal, je "incident posledica nenaklonjenosti in nepripravljenosti gruzijske vlade, da omeji ekstremiste".

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gruzijska predsednicaSalome Zurabishvili je "sovražni govor", kot ga je poimenovala, obsodila na Facebooku, televizija Rustavi 2 pa se je gledalcem opravičila. Odnosi med državama so se poslabšali pretekli mesec po spornem nastopu ruskega poslanca Sergeja Gavrilova, ki je ob obisku v gruzijskem parlamentu vodil srečanje o verskih in političnih zadevah, pri tem pa celo sedel na sedežu predsednika parlamenta.Poslance naj bi nagovoril v ruščini, kar je razjezilo javnost in opozicijo. V gruzijski prestolnici Tbilisi se je nato zbralo več kot 10.000 demonstrantov, ki so protestirali proti vse večjemu ruskemu vplivu v državi.

Z današnjim dnem iz Rusije ne bo mogoče leteti v Gruzijo. FOTO: AP