Gurs glede vrednotenja nepremičnin prejel 260 vprašanj in pripomb

Lastnikom nepremičnin se izteka čas, da na informativni izračun vrednosti njihove nepremičnine podajo pripombe. Na Gursu so že prejeli 260 vprašanj, pripomb, poizvedovanj, predlogov, prejeli so tudi 1400 telefonskih klicev, vrednost nepremičnin pa si je ogledalo 80.000 ljudi. Informacije in obrazci v zvezi z informativnim izračunom vrednosti nepremičnin so na voljo na Gursovi spletni strani.