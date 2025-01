GZS poziva vlado, naj začasno vzpostavi star sistem obračunavanja

Glede nove metodologije obračunavanja omrežnin, ki razburja del slovenske javnosti, so svoj lonček pristavili še v Gospodarski zbornici Slovenije. Vlado pozivajo, naj začasno vzpostavi star sistem obračunavanja, v vmesnem času pa naj se pripravi nov akt, ki bo upošteval vse zakonske določbe pa tudi specifike gospodarstva. Na GZS so opravili tudi analizo vpliva novega sistema obračuna na poslovne odjemalce in ugotovili, da so letni dvigi največji pri visokih odjemalcih, kjer so računi v povprečju višji za 163 odstotkov.