Hadalina pozdravili navijači v domači Vrhniki

Domačo športno javnost je zelo navdušil smučar Štefan Hadalin, dobitnik srebrne medalje v kombinaciji na svetovnem prvenstvu v Areju. To je prva medalja za slovensko moško smučanje po 18 letih. Mladenič z Vrhnike, ki navdušuje tudi s svojo pozitivnostjo se je vrnil domov in po obveznostih na smučarski zvezi so ga pričakali in pozdravili tudi na njegovi domači Vrhniki.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:31 Iz SVETA: Štefan z medaljo doma 02:37 Iz 24UR ZVEČER: Sprejem za svetovnega podprvaka Hadalina