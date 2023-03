V nemškem Hamburgu je v krvavem strelskem pohodu v centru Jehovovih prič umrlo več oseb. Še osem ljudi je ranjenih, štirje med njimi so v kritičnem stanju. Po pričanju očividcev je 35-letnik, sicer nekdanji član Jehovovih prič, ki naj bi do njih gojil zamere, vstopil v njihove prostore in začel streljati. Med žrtvami sta bila tudi sedem mesecev noseča ženska in njen še nerojeni otrok. Po prihodu policije je napadalec zbežal v prvo nadstropje, kjer si je sodil sam.