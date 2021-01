Harden z Durantom in Irvingom v Brooklyn Nets, Dončić ponovno blestel

Najbolj znana brada košarkarske lige NBA James Harden je po tednih pritoževanja čez lastni klub in soigralce zamenjal sredino in sestavil nov zvezdniški trojček: v Brooklyn Netsihu bo namreč zaigral s Kevinom Durantom in Kyriejem Irvingom. S tem se je malce zmanjšala konkurenca v zahodni konferenci, kjer nastopa moštvo Luke Dončića. Mavsi so maščevali poraz z začetka sezone in tokrat slavili proti Charlotte Hornetsom z rezultatom 104:93. V srečanju, ki je bilo zaradi vdora koronavirusa v garderobo Dallasa kar nekaj časa pod vprašajem, pa se je zopet izkazal Dončić.