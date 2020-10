Harlekinske pikapolonice konec oktobra iščejo prostor za prezimovanje

Na družbenih omrežjih smo vas vprašali, ali ste v svojih domovih opazili male rumeno-oranžne nepovabljene goste in ogromno se vas je odzvalo, da jih res imate. Govorimo namreč o harlekinskih polonicah. Ta vrsta polonic za razliko od avtohtonih pikapolonic ne prinaša sreče, ampak nadlogo. V hišah se namreč zaredijo vsako leto ob koncu oktobra in začetku novembra, saj po besedah strokovnjakov iščejo prostor za prezimovanje. Zakaj so te žuželke koristne, zakaj škodljive in kako se jih znebiti?