Harveyu Weinsteinu novo sojenje, sodišče razveljavilo sodbo iz 2020

Bi lahko eden največjih hollywoodskih spolnih predatorjev, padli mogotec Harvey Weinstein, kmalu zapustil zapor? Pritožbeno sodišče v New Yorku je namreč razveljavilo njegovo obsodbo iz leta 2020, v kateri je bil zdaj 72-letni Weinstein zaradi dveh posilstev obsojen na 23 let zapora. Razlog? Sodnik je pred štirimi leti dovolil pričanje številnih žensk o Weinsteinovi preteklosti zlorab, kar je pomenilo, da nekdanji producent ni bil deležen poštenega sojenja. Odločitev je šokirala hollywoodski svet, najbolj pa stotine žensk, ki Weinsteina obtožujejo spolnih zlorab in so s pomočjo tako imenovanega gibanja MeToo ključne za razkritje njegovih predatorskih dejanj.