Kanadski premier potrdil obstoj zvočnih posnetkov o Hašokdžijevem umoru

V nasprotju s kanadskim premierjem je francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian dejal, da po njegovem vedenju Francija nima posnetkov, povezanih s Hašokdžijevim umorom. Na vprašanje, zakaj potem po njegovem mnenju Erdogan to trdi, je Le Drian odgovoril: "To pomeni, da se gre politično igro v teh okoliščinah. Če ima turški predsednik informacije za nas, nam jih mora dati." Turčija je njegove izjave odločno zavrnila.

Kot prvi je obstoj zvočnih posnetkov potrdil kanadski premier Justin Trudeau , ki je v Parizu dejal, da so kanadski obveščevalci slišali zvočne posnetke, ki jih je delila Turčija, sam pa jih ni poslušal. "Kanadska obveščevalna agencija v tej zadevi tesno sodeluje s turškimi obveščevalci," je dejal. Razkril je tudi, da se je sam že pred tedni in znova na slovesnosti v Parizu ta vikend pogovarjal s turškim predsednikom in se mu zahvalil za "moč, ki jo kaže v odzivu na situacijo s Hašokdžijem".

Po tem, ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v nedeljo dejal, da je Turčija posnetke, ki potrjujejo umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija , delila s Savdsko Arabijo, ZDA, Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo in drugimi državami, sprva nobena od omenjenih držav ni potrdila, da so posnetke dejansko prejele.

Predsednik komunikacij turškega predsednika Fahrettin Altun je dejal, da francoske pripombe niso sprejemljive in ne odražajo dejanskega stanja. "Potrjujem, da smo dokaze o Hašokdžijevem umoru delili tudi s pomembnimi agencijami francoske vlade," je dejal in poudaril, da bi bil ta primer že zdavnaj prikrit, "če ne bi bil odločnega truda Turčije". Kot pravi, je predstavnik francoskih obveščevalcev 24. oktobra poslušal posnetke in dobil podrobne informacije in transkript. "Če obstaja slaba komunikacija med različnimi francoskimi vladnimi agencijami, je to stvar francoskih oblasti – in ne Turčije – da poskrbijo za te težave," je še pripomnil.

Po poročanju medijev naj bi britanske oblasti slišale posnetke, vendar pa naj jih ne bi prejeli v last. Če to drži, bi to bilo v skladu z Le Drianovimi navedbami, da Francija nima posnetkov. Predstavnik za stike z javnostmi nemške kanclerke Angele Merkel je potrdil zgolj, da je turška obveščevalna agencija z nemško delila informacije. Podrobnosti ni podal.

Truplo novinarja, ki so ga umorili na konzulatu v Istanbulu, še iščejo

Turške oblasti še vedno preiskujejo umor Džamala Hašokdžija, ki je bil kritičen do savdskih oblasti in je živel v prostovoljnem izgnanstvu v ZDA. 2. oktobra se je odpravil na konzulat Savdske Arabije uredit papirje za poroko z zaročenko Hatice Cengiz. Iz konzulata ni nikoli izstopil.