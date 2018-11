Hašokdžijeva sinova prosita za očetovo truplo

"Karkoli se mu je že zgodilo, upam, da ni trpel, da je bilo hitro in da je mirno umrl," je za ameriško televizijo CNN dejal 33-letni Abudllah Hašokdži, sin umorjenega novinarja Džamala Hašokdžija. Brez trupla družina ne more zaključiti procesa žalovanja. "Vse, kar želimo ta hip je, da ga pokopamo na pokopališču v Medini, kjer so pokopani tudi drugi člani družine," pa je dejal 35-letni Salah Haškodži. "To sem povedal tudi savdskim oblastem in upam, da se to kmalu zgodi," je še dodal.

Sinova sta priznala, da se je družina znašla v zelo nenavadni situaciji, kjer je veliko zmede in ko v resnici niti ne morejo v miru žalovati. "Zelo smo zmedeni in težko je. To ni normalna sitacija in ne gre za običajno smrt," je dejal Abdullah.