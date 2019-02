Neonacist načrtoval teroristični napad na ameriške demokrate in novinarje

Na njegovem seznamu tarč so se znašli tudi novinarji in televizijski voditelji medijskih hiš CNNin MSNBC, ki veljajo za liberalne in ameriškemu predsedniku Trumpu nenaklonjene medije, v zameno pa jih Trump pogosto označuje kot 'lažne medije'.

Po tem, ko je sestavil seznam tarč, naj bi na internetu iskal gesla, kot so 'državljanjska vojna, če bo Trump obtožen' in 'kaj če bo Trump nelegalno obtožen'.

Spomnimo, da proti ameriškemu predsedniku poteka preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki preiskuje domnevno sodelovanje med Trumpovo predvolilno kampanjo in Rusijo. Mueller in njegova ekipa so do sedaj vložili obtožnice proti številnim Trumpovim tesnim sodelavcem, kot so Paul Manafort, Mike Flynn in Roger Stone. Ameriške obveščevalne agencije so že potrdile, da so se Rusi vmešali v predsedniške volitve z namenom izvolitve Trumpa, nejasno pa je, ali so Trump in njegova kampanja pri tem sodelovali. Zaradi številnih obtožnic se že dlje časa govori o morebitni Trumpovi odstranitvi s položaja predsednika, večina demokratskih politikov naj bi sicer čakala prav Muellerjevo končno poročilo.

Velik oboževalec norveškega Breivika

Obtožnica med drugim priča o tem, da je Hasson velik oboževalec norveškega množičnega morilca Andersa Behringa Breivika, ki je leta 2011 v strelskem pohodu ubil 77 ljudi.

Od začetka leta 2017 naj bi tako skrbno preučeval kopijo manifesta Breivika, v katerem naj bi iskal tudi omembe steroidov, ki naj bi jih Breivik vzel pred napadom – v Hassonovem domu so oblasti našle več deset stekleničk z napisom "HGH" oziroma človeškega rasnega hormona.

Zatem je v več zveznih državah nakupil večje zaloge strelnega orožja, nato pa je začel s "targetiranjem specifičnih žrtev", pri čemer naj bi sledil Breivikovim navodilom in identificiral"kulturne marksiste/multikulturne izdajalce". 17. januarja naj bi tako začel sestavljati seznam tarč, ki je "skladen s tipom ljudi, ki jih je Breivik identificiral kot 'izdajalce' in izbral kot tarče svojega napada".

Seznam vključuje številne osebe, ki so bile v preteklosti tarča besednih napadov ameriškega predsednika, med njimi je na seznamu tudi "poca warren" - ime, ki naj bi se nanašalo na senatorko Elizabeth Warren, ki jo Trump redno označuje kot 'Pocahontas'.

Na seznamu so še Richard Blumenthal, Tim Kaine, Chuck Schumer, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Cory Booker, Nancy Pelosi, Maxine Waters, Sheila Jackson Lee in Beto O’Rourke. Ter novinarji, kot soChris Hayes, Ari Melber, Don Lemon, Chris Cuomo in Van Jones.

Na spletu naj bi Hasson iskal tudi, kje v prestolnici živijo senatorji ter, ali imajo člani kongresa in vrhovni sodniki zaščito tajne službe. Ko je na spletu zagledal članek, v katerem je voditelj medijske hiše MSNBC, Joe Scarborough, Trumpa označil za "najslabšega predsednika v zgodovini", pa je Hasson na spletu iskal informacije o tem, kje se snema njegova oddaja 'Morning Joe'.