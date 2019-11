Mesto, ujeto v času, praznuje 500 let: 'Havana živi, poje, pleše in sanja'

Ob ritmih salse, ki jo je pospremil še veličastni ognjemet, so v kubanski prestolnici obeležili 500-letnico Havane. Tik pred začetkom praznovanj so se oblasti trudile zaključiti še zadnja obnovitvena dela znamenitih stavb, ki niso bila obnovljena že od časa kubanske revolucije. Kubanci so tako za trenutek lahko pozabili na slabe gospodarske razmere v državi in vse hladnejši odnos z ZDA.

Na stotine ljudi se je v soboto zvečer zbralo v kubanski prestolnici Havani, ki te dni praznuje 500 let svojega obstoja. Slovesnost z veličastnim ognjemetom je potekala v prenovljenem Kapitolu, kjer ima sedež kubanski parlament. Številni Kubanci so stali v vrsti, da bi poljubili oziroma se dotaknili priljubljenega svilnega drevesa, kot to veleva tradicija. Mnogi so drevo prosili za izpolnitev želje in zraven pristavili kakšen kovanec. "Havana raste, živi, poje, pleše in sanja," je dejal Felix Julio Alfonso, profesor, ki je nagovoril javnost, preden se je ta lahko približala drevesu. FOTO: AP Kubanski predsednik Miguel Diaz Canel je na dogodek povabil tudi številne tuje goste, med drugim nekdanjega francoskega predsednika Francoisa Hollanda. "Havana, mesto znanosti, plesa, kinematografije, literature in primer učikovitega upora proti neoliberalizmu, je tudi mesto dostojanstva in upora proti nepravični ameriški blokadi," je dejal Canel na sestanku za zaprtimi vrati. Odnosi z ZDA so se močno ohladili, potem ko je Donald Trump postal ameriški predsednik. Oblasti so v znak praznovanja 500. obletnice mesta restavrirali številne spomenike, poslikali stavbe, odprli razstave in pozdravili izdajo nekaterih knjig. Stari del Havane je Unesco sicer leta 1982 uvrstil na seznam svetovne kulturne dediščine. V zadnjih letih so se v mestu lotili številnih prenov znamenitih stavb, še posebej glavnih turističnih točk. Havana, mesto, ujeto v času. FOTO: Maruša Slana Razpoloženje med prebivalci Havane se je izboljšalo, potem ko so lahko opazovali obnovitvena dela. A večini se zdi, da so oblasti z obnavljanjem preveč hitele. V mestu, ki mu pravijo tudi arhitekturni dragulj, stavbe propadajo zaradi pomanjkanja vzdrževanja. V Havani so oblasti po koncu revolucije prenehale z gradnjo novih stavb, postavili so le nekaj stanovanjskih zgradb sovjetskega tipa na obrobju mesta. Za turiste, ki jih moti homogenost številnih svetovnih destinacij, je Havana priložnost, da vidijo nekaj edinstvenega. FOTO: AP Havano so 16. novembra 1519 ustanovili španski osvajalci. Kraj, originalno imenovan San Cristobal de La Habana, jim je zaradi strateške lokacije služil kot odskočna deska za nadaljnje osvajanje Amerike. Prav tako je postal točka, iz katere so se z novim bogastvom obložene španske galeje vračale v Španijo. Španski kralj Filip II. je kraj leta 1592 razglasil za mesto. Havana ima danes okoli 2,1 milijona prebivalcev, s čimer je druga največja metropola na Karibih - prva je Santo Domingo, prestolnica Dominikanske republike, z dodatnim milijonom ljudi.