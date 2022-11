Valentina in Andrej sta sošolca, ki ju je skupaj poneslo v podjetništvo in tudi ljubezen. "V Sloveniji je zadnja leta kultura podjetništva mladim čedalje bolj zanimiva in vabljiva," sta pojasnila ustvarjalca jabolčnega soka Heijus. Svojo poslovno idejo sta zasnovala že v gimnazijskih letih, ta pa ju je pripeljala vse do Intersparovih polic, na katerih danes ponosno predstavljata svoj izdelek.