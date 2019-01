Hekerji napadli več sto nemških politikov

Hekerji so na spletu objavili kontaktne informacije, kot so telefonske številke in poštni naslovi zveznih, deželnih in evropskih politikov ter drugih osebnosti, zvezdnikov in novinarjev. Pojavili pa so se tudi drugi osebni podatki, kot so številke kreditnih kartic, zasebni pogovori in fotografije, ter interni strankarski dokumenti.

Med prizadetimi politiki sta med drugim predsednik Frank-Walter Steinmeier in kanclerka Angela Merkel. Hekerji so med drugim pridobili dostop do več pisem kanclerke. Kako občutljive so objavljene informacije, zaenkrat še ni znano.

Pravosodna ministrica Katarina Barley je ocenila, da gre za hujši napad. "Avtorji želijo škodovati zaupanju v našo demokracijo in njene institucije," je dejala. Ob tem je pozvala k takojšnji preiskavi, da se ugotovi storilce in njihov motiv.