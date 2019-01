Hekerski napad na 1000 nemških politikov in zvezdnikov izvedel 20-letnik

Potem ko so minuli petek nemški mediji prvič poročali o hekerskem napadu na okoli 1000 nemških znanih osebnosti , med njimi tudi kanclerke Angele Merkel , in pridobljene informacije objavili na spletu, so v zvezni deželi Hessen prijeli 20-letnika, ki ga sumijo hekerskega napada.

Splet preplavili različni podatki o znanih imenih nemške politike

V napadu, o katerem se je zvedelo prejšnji teden, je bilo prizadetih okoli 1000 politikov, znanih osebnosti in novinarjev. Od tega so okoli 50 primerov označili za hujši napad, saj je bila na spletu objavljena večja količina datotek – vse od zasebnih pogovorov, fotografij ipd. BSI je sicer že lani vedel za pet napadov, a ni prepoznal, da so primeri povezani. Zaradi pomanjkljivega obveščanja in zadržanega odziva Seehoferja se je na odgovorne vsul plaz kritik, pojavile pa so se tudi zahteve po boljši koordinaciji pristojnih uradov.

V hekerskem napadu preko Twitterja so objavili povezave do kontaktnih informacij, kot so telefonske številke in poštni naslovi zveznih, deželnih in evropskih politikov ter drugih osebnosti, zvezdnikov in novinarjev. Pojavili pa so se tudi drugi osebni podatki, kot so številke kreditnih kartic, zasebni pogovori in fotografije, ter interni strankarski dokumenti. O napadu so nemški mediji prvič poročali prejšnji teden, čeprav so bili dokumenti dostopni že od začetka decembra.