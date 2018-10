Helikopter, arašidovo maslo in 'izmuzljiva hobotnica'

Ponovno ujeti francoski kriminalec Redoine Faid je v enem izmed intervjujev v preteklosti povedal, da so na njegov življenjski stil vplivali gangsterski filmi, v katerih sta zaigrala znamenita igralcaAl Pacino inRobert de Niro. Hollywood je Faida navdušil, da za svoji drugi pobeg iz zapora, kjer je prestajal 25-letno zaporno kazen, uporabi kar helikopter.

A Francoz še zdaleč ni prvi zapornik, ki je pobegnil na tovrsten dramatičen način.

V preteklosti je bilo že veliko poskusov pobega s helikopterjem, med drugim tudi v Franciji. Najbolj pa v oči zbode grški zapornik Vassilis Paleokostas, ki je helikopter uporabil kar dvakrat pri svojem pobegu – leta 2006 in 2009. Tako kot Faidu tudi Grku izvirnost ni pomagala, saj so ga policisti hitro ujeli, trenutno pa se še vedno nahaja v zaporu. V zadnjem času pa velik in težko obvladljiv problem za varnostne organe predstavljajo droni, ki so vedno bolj razširjeni, uporabljeni pa so bili tudi med pobegom Faida. Leta 2017 je obsojeni ugrabitelj Jimmy Causey pobegnil iz zapora v Južni Karolini, potem ko so mu preko drona v zapor pripeljali orodje in mobilne telefone.

Lepljivi trik

Lani pa je ameriške oblasti presenetil nov izvirni plan. 12 sojetnikov je pobegnilo iz zapora v Alabami, potem ko so s pomočjo arašidovega masla ukanili zaporniške paznike. Moški so zmedli novega člana paznikov, potem ko so vsa vrata, ki vodijo proti izhodu, namazali s priljubljenim ameriškim namazom. Lokalni šerif je priznal, da je bil plan izjemno dovršen, a so zapornike hitro pripeljali nazaj v svoje celice.

Joaquin "El Chapo" Guzman

Eden najbolj znanih pobeglih zapornikov v zgodovini je mehiški vodja mamilarskega kartela Joaquin "El Chapo" Guzman. Izmuznil se je iz kar dveh najbolje varovanih zaporov v Mehiki.

Leta 2001 je iz zapora pobegnil v košu za umazano perilo, čeprav so številni o tem dvomili. Znova so ga policisti ujeli šele po 13 letih. Le leto dni po tem, ko je bil znova v svoji celici, je pobegnil skozi tunel, ki so ga zanj izkopali v prostorih za tuširanje. Kilometer in pol dolg sitem tunelov je bil med drugim opremljen z lučmi, ventilacijo in urejeno stezo za motor. Njegov pobeg so predvajali celo po televiziji in še dodatno osramotili mehiške varnostne organe.