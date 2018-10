Hillary Clinton udeležena v prometni nesreči

Nekdanja prva dama ZDA Hillary Clinton je bila udeležena v manjšo prometno nesreč o, ko se je njena limuzina, ki jo je vozil agent tajne služb e ZDA, v New Jerseyju v podzemni garaži zaletela v betonski steber. Clintonova, ki je ostala nepoškodovana, je bila v torek zvečer na poti do predvolilne prireditve demokratskega senatorja Boba Menendeza .

Nesrečo preiskuje policija v Jersey Cityju, po prvih informacijah pa naj bi agent tajne službe v garaži malce preostro zapeljal v ovinek in zadel v steber. Priče so predsedniško kandidatko demokratov videle, kako je izstopila iz poškodovanega vozila in šla peš na prireditev, na kateri so zbirali sredstva za demokratskega senatorja.