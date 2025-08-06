Hirošima: 80. obletnica uničujočega napada

Trenutek, ki je ljudi zmlel v prah, mesto spremenil v ruševine in radikalno posegel v kolesje zgodovine. Mineva 80 let, odkar je bila v japonski Hirošimi prvič uporabljena atomska bomba v vojaškem spopadu. Spomin na napad, s katerim se je tudi v Aziji in na Pacifiku končala druga svetovna vojna, so obeležili na slovesnosti, ki so se je udeležili tudi predstavniki okoli 120 držav in regij. Kaj pa pripovedujejo preživeli?