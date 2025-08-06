Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Hirošima: 80. obletnica uničujočega napada

Hirošima, 06. 08. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Elena Šterpin Zupančič , Danica Jovanović , Melita Stolnik
Komentarji
6

Trenutek, ki je ljudi zmlel v prah, mesto spremenil v ruševine in radikalno posegel v kolesje zgodovine. Mineva 80 let, odkar je bila v japonski Hirošimi prvič uporabljena atomska bomba v vojaškem spopadu. Spomin na napad, s katerim se je tudi v Aziji in na Pacifiku končala druga svetovna vojna, so obeležili na slovesnosti, ki so se je udeležili tudi predstavniki okoli 120 držav in regij. Kaj pa pripovedujejo preživeli?

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Obletnica napada na Hirošimo
    03:27
    Iz 24UR: Obletnica napada na Hirošimo
  • Iz SVETA: 80 let po grozi
    03:03
    Iz SVETA: 80 let po grozi
  • Iz SVETA: Uporaba jedrskega orožja bi vodila v katastrofo
    02:56
    Iz SVETA: Uporaba jedrskega orožja bi vodila v katastrofo
hirošima japonska obletnica jedrsko orožje
SORODNI ČLANKI

V Hirošimi se spominjajo napada z atomsko bombo

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kelap
10. 08. 2025 15.39
Bombo so prvi uporabili kristjani
ODGOVORI
0 0
kelap
10. 08. 2025 15.33
Dejstva govorijo sama zase;Bomba je bila uporabljena 12 tisoč milj vstran od Amerike.Le kdo je tam ogrožal Amerikance.Uporabili so jo kristjani,ne muslimani ne budisti ali katerikoli.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
07. 08. 2025 12.42
Trump PDfile pa ne premore ne niti toliko časti in ponižnosti do države, kateri je ZDA naredila takšno zlo nad civilnim prebivalstvom!
ODGOVORI
0 0
patogen
07. 08. 2025 09.58
+2
Bomba je bila uporabljena v kontekstu tistega časa. Veljala je le za nekaj močnejšo bombo. Pred Trumanom je bila dilema. Ali izgubiti kot so ocenjevali 200.000 življenj ameriških vojakov ob invaziji na Japonsko, pa okoli 10 milijonov Japoncev, saj so Japonci imeli Teritorialno obrambo s 35 milijoni ljudi, večinoma oboroženimi kar z bambusovimi palicami. Ali z bombami prisiliti Japonsko k vdaji. Odločil se je za slednje in sledila je Hirošima. Vkolikor se Japonska ne bi predala, bi sledila tretja na eno od mest, Kokura, Niigata ali Jokohama. Zakaj ne Tokyo? Ker je že bil uničen, 9 in 10 marca 1945 so Američani požgali Tokyo in umrlo je okoli 100.000 ljudi. Pa še Japonska bi lahko v tem primeru ostala brez vlade in se ne bi imeli s kom pogovarjati.
ODGOVORI
2 0
Karmen3
07. 08. 2025 13.21
Bi človek pričakoval, da so se od tistih dni stvari spremenile, pa žal ni tako. Takrat je bilo govora o tem, kako, če smem tako reči, prišparati čim več vojakov na svoji strani. Na žalost se je ob tem nekako spregledalo, kaj to pomeni za drugo stran, še posebej za civilno prebivalstvo. Na žalost lahko ugotovim, da je danes zelo malo stvari drugače. In če podam konkretni primer. Vsi na veliko razlagamo o humanosti in želimo biti zaščitniki šibkejših. To zaščito izvajamo z ukrepi proti državam, za katere mislimo, da jih bomo na tak način ustavili. Vendar je resnica črno bela in ta je, da recimo v konkretnem primeru Rusije, ti ukrepi bore malo vplivajo na voditelje, veliko več pa na ljudstvo samo. Če se pravilno spominjam podkasta tiste gospe iz Rusije v zvezi z budističnim vodjem, potem je bilo že takrat tam življenje pod tistim nivojem, ki bi ohranjalo dostojanstvo ljudi. Sedaj pa je verjetno še huje, pa nikogar v Evropi to ne zanima. So pač kolateralna škoda, ki nastane ob uvedbi ukrepov. Kar posledično pomeni, da vse skupaj vpliva tudi na opozicijo, ker se težje organizira, ker nima ne moralne podpore s strani ostalega sveta, ne denarja, da lahko sploh deluje. Tako, da takšni ukrepi, če uporabim ta izraz, na žalost ne orjejo ledine, temveč ponavljajo stare vzorce kaznovanja vseh, tako krivih kot tudi nedolžnih. Ledino bi orali ukrepi, ki jih je enkrat omenil, če se ne motim, nek gospod iz Homopolitikusa, v enem članku na tem portalu, v katerem je pisal o prenovi ZN. Na tak način bi se lažje sledilo humanosti in kar je najbolj pomembno, imeli bi možnosti, da se ob navzočnosti modrih čelad ljudstvo samo na referendumih odloči, kaj in kako in ne tako kot je sedaj, kjer se čaka na to, kdaj bodo voditelji dosegli dogovor in po navadi je to takrat, ko njim to odgovarja. Žal je članek imel zelo malo komentarjev, kar posledično pomeni tudi malo pozornosti javnosti. Zato ne vem, koliko smo resnično drugačni od tistih, ki jih imamo za krvoločne, če nam tudi ni mar, kaj se dogaja z ljudstvom, proti kateremu so uvedeni vsi ti ukrepi in če ob tem mižimo na eno oko, ko gre za nedolžne v državi kot so na primer otroci, ženske in pa opozicija. Tako, da Pato, res je to, kar si napisal, vendar ni bilo to humano takrat kot tudi ni humano sedaj, pa če še tako prodajamo to, kako smo napredni in humani. Zato si iskreno želim, da bi prišlo do prenove ZN, ker edino tako imajo nedolžni tako na eni kot na drugi strani večje možnosti za boljše življenje. Pa lep pozdrav.
ODGOVORI
0 0
kelap
10. 08. 2025 15.31
Dejstva govorijo sama zase;Bomba je bila uporabljena 12 tisoč milj vstran od Amerike,le kdo je tam Ameriko ogrožal.Bombo so uporabili dobri kristjani,ne muslimani ne budisti ne katerikoli ampak kristjani.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089