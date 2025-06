Hiša Franko z Ano Roš na vrhu: Michelin nagradil slovenske chefe

Slovenska gastronomija znova beleži izjemen mednarodni uspeh. Slavni kulinarični vodnik Michelin je že šestič zapored izpostavil najboljše slovenske restavracije in potrdil vrhunsko kakovost, trajnostno usmeritev in raznolikost naše gastronomije. Michelinovo zvezdico je letos prejelo devet restavracij. Slovenski chefi pa imajo tako skupno 12 zvezdic. Hiši Franko so ponovno podelili tri zvezdice, restavraciji Milka dve, novo zeleno zvezdico pa si je prislužil hotel Plesnik.