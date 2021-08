Hitri testi plačljivi, pogoj PCT tudi za vstop v notranje prostore vrtcev in šol

V veljavo so vstopili novi pogoji testiranja s hitrimi antigenskimi testi, ki so od ponedeljka dalje plačljivi, razen za izjeme. Državni proračun bo še naprej kril stroške hitri antigenskih testov za vse tiste poklice, kjer morajo pogoje PCT izpolnjevati po vladnem odloku, kot so denimo zdravstvo, šolstvo, gostinstvo. In če se je bilo do sedaj možno večkrat brezplačno testirati, med drugim za odhod na koncert, obisk kina ali hotela, to sedaj ne bo več mogoče. Da bi izpolnili pogoj PCT, bo za test treba odšteti največ 12 evrov, to pa bodo morali storiti tudi tisti, ki bodo želeli otroke prevzeti v notranjih prostorih vrtca in šole.

icon-expand