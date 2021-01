Hitri testi so manj zanesljivi, kot so navajali proizvajalci

Čeprav Ministrstvo za zdravje vse očitke zavrača, so hitri testi, ki jih je država dobavila prek podjetja Majbert Pharm, očitno manj zanesljivi, kot so navajali proizvajalci. Verifikacija testov, ki jo je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je namreč pokazala, da so testi le 81-odstotno zanesljivi, po pogodbi pa bi morali biti vsaj 90-odstotno.

