Hlajenje drugače: v domu za starejše Fužine enkrat tedensko sladoledni dan

Še posebej nevarna je trenutna vročina za paciente v bolnišnicah in starejše ljudi, sploh take s kroničnimi boleznimi. V zadnjih letih so tako v kliničnem centru v Ljubljani kot Mariboru število klimatskih naprav povečali, prav tako je za hlajenje ustrezno poskrbljeno v večini domov za starejše. V domu za starejše Fužine pa se hladijo tudi drugače. Enkrat tedensko se stanovalci namreč razveselijo sladolednega dne.