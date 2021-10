Hlev, vreden skoraj milijon evrov, z masažnim salonom za krave

Ste vedeli, da imamo nedaleč od Žalca enega najsodobnejših hlevov na svetu, kot pašnik pod streho, ki si ga ogledujejo tudi Avstrijci in Nemci? Hlev, vreden skoraj milijon evrov, v katerem govedo ni privezano, v katerem so najmodernejša mehka tla, nad njimi pa robot, ki sproti čisti blato. Pa še drug robot, ki molze, krave pa se med seboj kar prerivajo, katera bo tam prva. Da o masažnem robotu, ki ga krave same sprožijo, ko si zaželijo masaže, sploh ne govorimo.