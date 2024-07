Hobby horsing: preskakovanje ovir s paličnim konjem med nogami

Je lahko otroška igra tudi resen šport? Če gre za preskakovanje ovir in izvajanje dresurnih likov s paličnim konjem med nogami, je odgovor da. Hobby horsing nekateri imenujejo šport 21. stoletja. Ker ne zahteva veliko, daje pa ogromno in za povrh postaja v zadnjih letih priljubljen po celem svetu. Celo tako močno, da so ga predlagali za olimpijsko disciplino. Naša novinarka Anamarija Ficko se je pridružila skupini hobby horsing navdušencev in ugotovila, da na videz otročje lahko kopitljanje s konjem med nogami le ni tako enostavno, še manj preskakovanje visokih ovir tudi krepko čez meter. Najbolj pa so jo navdušili mladostni elan in premikanje okvirjev v miselnosti, v katerih se odrasli prevečkrat oziramo na to, kaj se spodobi in kaj ne, ker naj bi bilo videti otročje. Hobby horsing se morda na prvi pogled res zdi nenavaden in primeren le za otroke, a resnica je daleč od tega.