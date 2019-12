V Kanadi rešili orla, ki ga je v svoje lovke ujela hobotnica

"Sprva smo le opazovali, nismo se želeli vmešati v mati naravo,"še pripoveduje Ilett. A ko so ugotovili, da bo orel po vsej verjetnosti utonil, so intervenirali.

Velika pacifiška hobotnica globoko rdeče barve je svoje lovke ovila tesno okoli orla in ga skorajda utopila. Zaposleni v gojilnici lososa so sprva slišali zvoke pljuskanja, ko pa so prišli bližje, so videli "odraslega orla, potopljenega v vodo, ogromna hobotnica pa ga je poskušala zvleči dol," je dejal John Ilett iz gojilnice Mowi West Canada.

Hobotnico so uspeli potegniti do čolna, rešiti orla in hobotnico vrnili nazaj v vodo. "Tukaj delam že 20 let in to je ena najboljših stvari, ki se je zgodila."

"Hobotnico so prikrajšali za dobro kosilo," pa se je pošalila Jennifer Mather, strokovnjakinja za hobotnice z univerze v Lethbridgee. "Pri svoji izbiri plena niso izbirčne. Če je nekaj na gladini vode in je hobotnica dovolj blizu, to za njo predstavlja hrano," še pravi in opomni na nedavni primer v Kanadi, ko je hobotnica pojedla galeba.

Velika pacifiška hobotnica, ki živi na tem območju, lahko tehta tudi do 52 kilogramov.