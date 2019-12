Hrvaška policija aretirala nigerijska študenta in ju izgnala v BiH: 'Hodi ali streljam!'

Abia Uchenna Alexandro in Ebohom Kennethom Chineduo bi morala že davno biti v domovini, a so jima načrte prekrižali hrvaški policisti.

"Ne vem, koliko je bila ura, bila je noč. Odpeljali so naju s policijske postaje in naložili v kombi. Nato so naju odpeljali na neznano lokacijo. Dva policista sta nama rekla, da naju peljejo v Bosno. Nato se je kombi zaustavil in policisti so naju porinili v grmovje. Nisem želel nadaljevati poti v gozd, vendar mi je eden od policistov rekel, da bo streljal, če se ne bom premaknil," je povedal Eboh Kenneth.

S prijateljem Ebohom Kennethom Chineduo sta dan pred odhodom prispela v hrvaško prestolnico, kjer sta si uredila nočitev v enem izmed hostlov ter nato odšla na sprehod po mestu. "Pred vstopom na tramvaj naju je zaustavila policija. Odpeljali so naju na policijsko postajo. Poskušala sva jim razložiti, kdo sva ter da so najini dokumenti v hostlu. Policisti se niso zmenili za najine besede," je za zurnal.info povedal Eboh Kenneth Chinedu.

Nigerijska študenta sta bila prestrašena, saj nista vedela, kaj se jima dogaja. Migranti, ki so jih hrvaški policisti skupaj s študentoma nagnali v gozd, so ju vodili do migrantskega centra v Veliki Kladuši. Tam sta Abia Uchenna Alexandro in Eboha Kenneth Chinedu še danes, kljub temu, da so organizatorji tekmovanja v Pulju potrdili, da sta študenta nastopila na unverzijadi. "Najina potna lista ter vse druge stvari so v Zagrebu. Iz centra sem uspel poklicati kolega, ki se je z nama udeležil tekmovanja in ga prosil, naj nama pošlje potna lista. Ne veva, kaj narediti, saj nama viza za Hrvaško poteče danes."

Z Univerzitetnega športnega komiteja, ki je organiziral svetovno prvenstvo v Pulju, so sporočili, da so o primeru obveščeni. Predstavnik komiteja Alberto Tanghetti je povedal, da je na tekmovanju sodelovalo pet državljanov Nigerije, in sicer štije tekmovalci ter profesor. Vsi so tudi imeli urejene vize.

"Študenta sta bila na tekmovanju, imela sta hrvaško vizo, povratne letalske karte iz Zagreba v Istanbul ter iz Istanbula v Lagos. Na tekmovanju ju je tudi posnela hrvaška televizija. V nedeljo, 17. novembra, sta potovala v Zagreb, saj sta naslednji dan imela let v Istanbul. Sedem dni kasneje sem prejel klic iz centra za migrante v Veliki Kladuši, da se pri njih nahajata študenta iz Nigerije, ki ju je hrvaška policija izgnala v Bosno in Hercegovino. Ne razumem, kako se je to zgodilo, saj je bila policija v Pulju obveščena o njunem bivanju na Hrvaškem," je povedal Thanghetti in dodal, da bo o tem obvestil hrvaško policijo.