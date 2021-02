Spletni informativni dnevi za dijake zaključni letnikov in devetošolce

Začeli so se informativni dnevi za devetošolce in dijake zaključnih letnikov, ki bodo močno vplivali na njihovo nadaljnjo izobraževalno pot. A ti so letos povsem drugačni od predhodnih. Vsi se namreč odvijajo izključno prek spleta. Srednje šole in fakultete so se potrudile, da bi kljub temu šolarjem in dijakom ponudile najboljšo izkušnjo in jim podale vse potrebne informacije. Nekatere so celo posnele posebne videoposnetke prostorov, da bi na ta način prikazali avtentičnost informativnih dni.

