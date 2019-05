Člana FPÖ z domnevno rusko bogatašinjo v stiku več mesecev

Mediji so razkrili, da naj bi se Gudenus z moškim, ki je prav tako na posnetku, srečal tudi na Dunaju. Moški, gre za dvojnega državljana Latvije in Rusije, naj bi se pritoževal zaradi neizpolnjevanja obljub. "Bila je precej jezna," je dejal Gudenusu, kot naj bi bilo slišati iz posnetka. To naj bi se nanašalo na domnevno rusko bogatašinjo, ki naj bi bila razočarana nad tem, kako so se odvijale stvari. Moški je dodal, da ženska zdaj pričakuje "gesto dobre volje", a da je še vedno pripravljena podpirati FPÖ.

Dokopali naj bi se do zvočnih posnetkov, ki naj bi dokazovali, da srečanje z domnevno rusko bogatašinjo ni bil enkraten dogodek, pač pa naj bi Strache in njegov strankarski kolega Gudenus tudi po tem srečanju vzdrževala stik z moškim, ki je prav tako na posnetku in ki naj bi bil njen posrednik. Zvočni posnetki naj bi nastali 4. septembra 2017, torej več kot mesec dni po srečanju na Ibizi in mesec dni pred avstrijskimi parlamentarnimi volitvami.

Nemška Süddeutsche Zeitung in Spiegelnamreč poročata o novih ugotovitvah o aferi. Dogovori o nakupu časnika Krönen Zeitung in državnih pogodbah se niso odvijali le tisti večer, pač pa je bil po njihovih ugotovitvah Johann Gudenus , najtesnejši sodelavec Stracheja, očitno še mesece za tem v stiku z domnevno rusko bogatašinjo in njenimi sodelavci.

Ibiza ni bila le enkratna "pijanska zgodba" nekega julijskega večera pred dvema letoma, kot se je po razkritju korupcijske afere branil Heinz-Christian Strache , poročajo avstrijski in nemški mediji. Prav tako ne drži, da z osebami, s katerimi so "popivali" v Ibizi, kasneje ni imel stikov.

Strache in Gudenus sta se z domnevno rusko bogatašinjo in njenim sodelavcem na Ibizi srečala 24. julija 2017.

Politična kriza je izbruhnila, potem ko so mediji v petek objavili videoposnetek, skrivaj posnet pred parlamentarnimi volitvami v Avstriji leta 2017, v katerem je Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično podporo ponujal pogodbe z vlado in izkazal interes za vpliv na medije.

Hoferja, ki se je na predsedniških volitvah leta 2016 presenetljivo uspešno kosal s kasneje izvoljenim Alexandrom Van der Bellnom , bodo za vodjo stranke uradno potrdili po evropskih volitvah. Po tesnem porazu na predsedniških volitvah, pred katerimi je poskušal narediti vtis prijaznega in zmernega obraza sicer skrajno desne stranke, in po oblikovanju koalicije pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza je Hofer postal minister za infrastrukturo. Skeptiki dvomijo o zmernosti Hoferja, sicer pisca programa FPÖ. Prav tako dvomijo, da se bo pod njegovim vodstvom končala serija škandalov, ki pretresajo stranko.

Korupcijska afera v Avstriji pokazala vmešavanje tujine v evropsko politiko

Profesor politologije in mednarodnih odnosov Marko Lovec z ljubljanske Fakultete za družbene vede je za STAocenil, da se bo korupcijska afera v Avstriji zagotovo odrazila tudi na evropskih volitvah, vprašanje pa, kako velik vpliv bo imela na evropski ravni. Je pa afera jasno pokazala, kako se tuje države vmešavajo v politiko in kako nekatere stranke to izkoriščajo za krepitev svojega vpliva, je menil.

"Problem desno populističnih strank je, da gradijo svojo kampanjo na tem, da so drugačne od obstoječih elit, da bodo delale bolj pošteno, bližje ljudem. Zdaj pa se je v bistvu njihov glavni predstavnik v Avstriji, ki je del vladne koalicije, ujel v to, da je ponujal sredstva avstrijskih davkoplačevalcev in se dogovarjal glede investicij, ki bi vplivale na medijsko krajino," je komentiral Lovec.

Ocenjuje, da so populistični volivci nezaupljivi in hitro menjajo svoje predstavnike, zato bi se znalo zgoditi, da bo to imelo precejšen vpliv v Avstriji. Lovec je opozoril, da je ta posnetek pokazal tudi način spornega financiranja ne le FPÖ, ampak tudi drugih podobnih strank po Evropi. "Širše na evropski ravni se že nekaj časa govori o zunanjem financiranju posameznih teh nacionalističnih, populističnih strank, o ruskem denarju, raznih dvomljivih projektih (...) Tole je precej odkrit, neposreden znak, da se tuje države vmešavajo v politično krajino," je ocenil profesor.

"In ne samo to, v Evropi nekatere nacionalistične in populistične stranke to vmešavanje neposredno izrabljajo, da krepijo svoj položaj. To zagotovo daje signal volivcem in bo imelo vpliv na to skupino populističnih strank v Srednji in Južni Evropi, zlasti v Avstriji, Italiji in Madžarski," je še menil Lovec.

Po drugi strani pa je vprašanje, kako velik vpliv bodo ta razkritja imela zdaj na evropske volitve. V glavnem se jih udeležujejo prepričani, tradicionalni volivci, udeležba pa je nizka. "Ne verjamem, da bo zaradi tega šlo na volitve veliko več volivcev sredine ali levice," je menil profesor.

Prav tako Lovec ni upal napovedati, kdo bi imel v Avstriji, ki bo predvidoma septembra odšla tudi na predčasne parlamentarne volitve, lahko koristi zaradi afere. Ljudska stranka (ÖVP) kanclerja Sebastiana Kurza zelo težko, je menil. "Del krize namreč pada tudi na njegova ramena. Ker je njegov koalicijski partner obljubljal določene stvari in če to izvajaš kot del koalicije, to pomeni, da večja koalicijska stranka bodisi miži na eno oko bodisi pri tem sodeluje. Mislim, da v Avstriji ÖVP na račun te afere ne bo pridobila," je menil Lovec.