Gibanje je ena od osnovnih človekovih pravic. In mednje sodi tudi izhod iz države. Tako menijo ustavni sodniki, ki so zadržali ukrep, ki je oteževal izstop iz države. Notranji minister Aleš Hojs je bil do odločitve sodnikov oster, četudi je jasno, da nekdo, ki gre iz države, nikogar ne ogroža in okuži. O vstopu v državo ustavni sodniki niso odločali.

