Hojs petkove protestnike na Twitterju označil za svinje

Potem ko so se na neprijavljenem protestu oziroma alternativni proslavi, kot so jo poimenovali kolesarji, znašli tudi tako imenovani domoljubi oziroma rumeni jopiči, so jih policisti s Prešernovega trga odstranili in nekatere tudi pridržali. Tega oziroma načina pa nista odobravala šef Policije in notranji minister, saj sta oba napovedala preiskavo dogodka. Hojs je ob tem na Twitterju zapisal še: "So pa po moji oceni ti, torej rumeni jopiči, brez potrebe prišli na Prešernov trg, saj bi lahko kulturno proslavljali na Trgu Republike. Ne meči biserov med svinje, pravi Sveto pismo in lahko bi sledili tej modrosti." Ali je s tem zapisom za svinje označil devet tisoč protestnikov v petek na Prešernovem trgu?

