Hojs po sestanku z Janšo: Ostajam notranji minister, kuverto bom raztrgal

Politika je v znamenju že tretje interpelacije zoper ministre Janševe vlade. Zaradi afer SRIPT, Vinakras in Izola se bo morala pred poslanci zagovarjati kmetijska ministrica in padla predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec. Interpelacijo so vložili poslanci LMŠ s podporo tudi drugih opozicijskih strank. Notranji minister Aleš Hojs, ki je interpelacijo preživel, pa se je že sestal s predsednikom vlade in po sestanku sporočil, da ostaja notranji minister.