Policisti v skrajnem primeru napovedujejo zaostrovanje stavke

Policijski sindikat Slovenije je začel s stavko. Vladi očitajo neodzivnost in enostransko poseganje v pravice zaposlenih, ki so jih policisti dobili s stavkovnim sporazumom pred tremi leti, s tem pa da vlada policistom onemogoča do dveh plačnih razredov višje plače. Gre za težave, ki bi jih vlada lahko rešila v nekaj dneh, so prepričani v sindikatu, a dokler rešitve na mizi ne bo, bo stavka trajala, v skrajnem primeru pa napovedujejo tudi zaostrovanje stavke.

icon-expand