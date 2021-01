Hojs z objavo identitet pripadnikov specialne enote ogrozil njihovo varnost

V oddaji smo gostili pripadnika specialne enote Policije, ki je eden od skoraj 8700 policistov, čigar imena, priimke in bruto prihodek je z objavo plač policistov razkril notranji minister Aleš Hojs. Spomni, da je bila prav specialna enota tista, ki je na novembrskih nasilnih protestih varovala tudi Hojsa. Pri svojem delu se enota srečuje tudi z najhujšimi kriminalci, preprodajalci drog in orožja, ki pa znajo biti tudi maščevalni. Prav zato so pripadniki specialne enote zamaskirani, saj se je že zgodilo, da so člani kriminalnih združb ponujali visoke denarne nagrade za informacijo, kdo jim je odvzel prostost.