Ministra Hojsa čaka maratonska interpelacija, kmalu najverjetneje tudi Pivčevo

LMŠ bo najkasneje v ponedeljek s podporo tudi drugih opozicijskih strank, razen Jelinčičeve SNS, vložila interpelacijo zoper kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec, ki naj bi sicer najmanj do kongresa stranke DeSUS - to je do 28. novembra, na ministrskem stolu ostala. Če bo tudi po tem, utegne te načrte interpelacija podreti, saj Pivčeva zelo težko računa na podporo poslancev DeSUS. Že v petek pa bo na tnalu poslancev notranji minister Aleš Hojs, ki mu opozicija v interpelaciji očita kršitev ustavnih načel in teptanje človeškega dostojanstva, ker je ministrstvo dovolilo Thompsonov koncert v Mariboru.